Tre vittorie consecutive per il Milan contro il Lecce dopo tre pari nelle precedenti cinque

Tre vittorie consecutive per il Milan contro il Lecce dopo tre pari nelle precedenti cinqueMilanNews.it
Oggi alle 13:12News
di Antonello Gioia

Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3 pareggi). Lo riporta Opta.