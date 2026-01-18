Tre vittorie consecutive per il Milan contro il Lecce dopo tre pari nelle precedenti cinque
Il Milan ha vinto le ultime quattro gare contro il Lecce in Serie A, dopo che non aveva trovato il successo in tre delle cinque precedenti (3 pareggi). Lo riporta Opta.
