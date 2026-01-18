Pellegatti spera: “Settimana prossima voglio la firma di Maignan. Primo acquisto della prossima stagione”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della partita della stasera e del record che i rosoneri potrebbero raggiungere in caso di non sconfitta e ha infine commentato la situazione Maignan. Queste le sue parole:

"Il Milan se non perde stasera contro il Lecce eguaglierebbe Fabio Capello nel '92/93, che perde la prima partita alla 23esima giornata. È una bella statistica a dimostrazione della continuità. Chiaro che si chiede bel gioco, più spumeggiante. Vediamo se con Lecce aggrediremo subito la gara, il Milan è a 6 punti dall'Inter, poi abbiamo 3 trasferte di fila, giocando la prossima a San Siro il 22 febbraio (Salvo Milan-Como il 17). Bisogna quindi ottimizzare la partita di stasera, che è nella parte destra della classifica.

Su Maignan: "Io spero che la settimana prossima sia quella della firma di Maignan. Questo è il primo acquisto della stagione 2026/2027. Massimiliano Allegri dice che per prendere qualche giocatore è inutile prendere quindi non ha senso fare altri nomi di giocatori"