C'era Giampaolo in panchina quando il Lecce ha subito quattro sconfitte di fila

C'era Giampaolo in panchina quando il Lecce ha subito quattro sconfitte di filaMilanNews.it
Oggi alle 13:00News
di Antonello Gioia

Il Lecce ha perso nelle ultime tre partite di Serie A, contro Roma, Parma e Inter: la squadra salentina non arriva a quattro ko di fila in campionato dal periodo febbraio-marzo 2025, striscia di cinque con Marco Giampaolo in panchina. Lo riporta Opta.