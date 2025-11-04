Rabiot spinge per tornare: a Milanello anche nel giorno libero

Rabiot spinge per tornare: a Milanello anche nel giorno liberoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:00News
di Lorenzo De Angelis

Nonostante il giorno libero concesso da Massimiliano Allegri dopo la vittoria sulla Roma, Adrien Rabiot si è comunque presentato a Milanello per sottoporsi alle terapie di rito per recuperare dall'infortunio al soleo rimediato in Nazionale nel corso dell'ultima sosta. 

Il francese ha poi svolto un allenamento personalizzato dando ottime risposte sul campo. Se in settimana dovesse continuare nei progressi, non è da escludere che Allegri possa aggregare Rabiot al gruppo per la trasferta di Parma, portandolo quanto meno in panchina. 