Rimandata a domani, in seconda convocazione, l'assemblea degli azionisti del Milan prevista per oggi
L'assemblea degli azionisti del Milan, prevista in prima convocazione per oggi, è stata aggiornata a domani in seconda convocazione (come da pubblicazione) per motivi burocratici.
Milan che ha fatto registrare il terzo utile in bilancio consecutivo e un fatturato record da 495 milioni di euro con un +10% rispetto all’annata 2023-24. Il patrimonio netto del club è salito a 199 milioni, il che testimonia ulteriormente la solidità dell’intera azienda Milan, società in grado di reggersi saldamente sulle sue gambe e che non dovrebbe patire più di tanto a livello finanziario l’anno d’assenza dalla partecipazione alla Champions League in corso in vista del bilancio 2025-26.
