Galli: "Maignan è un top player e il Milan farebbe bene a blindarlo"

vedi letture

Intervistato dai colleghi di Tuttosport, l'ex Milan Giovanni Galli ha parlato del momento che sta attraversando la formazione di Massimiliano Allegri, non nascondendosi dietro a nulla e dicendo: "Questo Milan è da scudetto".

Contro la Roma, intanto, si è rivisto un Maignan scintillante. Può essere un fattore in più nella corsa al primo posto?

"Assolutamente sì. Parliamo di uno dei migliori d’Europa nel suo ruolo. Ho una stima enorme di questo portiere. Mike fa la differenza non solo tecnicamente con le sue parate, ma a tutto tondo, visto che partecipa anche alla costruzione del gioco da dietro. Maignan è soprattutto un elemento di grande personalità: trascina la squadra con la sua leadership".



Viene da dire che uno così va rinnovato al più presto dai rossoneri…

"Certamente. È un top player e il Milan farebbe bene a blindarlo. Sposta gli equilibri. Me lo terrei stretto".