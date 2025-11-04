Milan, la vittoria a San Siro contro la Roma mancava dal gennaio 2024

Il Milan ha battuto la Roma in Serie A per la prima volta dal 14 gennaio 2024, anche in quel caso in un match casalingo (3-1); in generale quella giallorossa è la squadra contro cui i rossoneri hanno vinto il maggior numero di partite in Serie A (81).

MILAN-ROMA 1-0 IL TABELLINO
Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI
MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.
Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.
Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.