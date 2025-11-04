Marsiglia, De Zerbi: "L'Atalanta non è in crisi, col Milan meritava di vincere"

vedi letture

(ANSA) - BERGAMO, 04 NOV - "Non cado nel tranello di un'Atalanta in crisi. Ha perso solo con Psg e Udinese, col Milan meritava di vincere, ha recuperato giocatori importanti e di qualità come Ederson e Lookman". Così Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, alla vigilia della partita di Champions League coi bergamaschi. "Per me, cresciuto nel Brescia e a 100 metri dallo stadio di Brescia, è come un derby. Ma è una partita di Champions, da giocare bene e vincere, magari costruendo dal basso, ma senza finire in braccio al portiere - spiega il tecnico dell'OM -.

Noi a Madrid e Lisbona meritavamo di più, 3 punti finora sono pochi". De Zerbi lamenta assenze importanti: "Abbiamo 8-9 infortunati, siamo gli stessi che eravamo con l'Auxerre meno Emerson squalificato. Ma davanti a un Velodrome speciale, caldo ed esigente, dobbiamo sfruttare il fattore campo". (ANSA).