Quello a Dybala è il quinto rigore parato da Maignan con il Milan

Mike Maignan decisivo: nella partita di domenica sera a San Siro contro la Roma, il portiere e capitano rossonero ha parato un rigore a Paulo Dybala a meno di 10 minuti dal termine. Così, il francese ha salvato il risultato e contribuito a portare a casa i tre punti che proiettano il Diavolo a un punto dalla vetta dopo sole dieci giornate di campionato. Un'impresa non da poco per il portiere, considerando che l'argentino della Roma non aveva mai sbagliato dal dischetto con i giallorossi.

Per Maignan si tratta del quinto rigore parato in carriera con la maglia del Milan. Il primo arrivò nella notte di Anfield in cui il MIlan tornò a calcare i prati della Champions League, nella stagione che sarebbe diventata quella del 19° scudetto: penalty neutralizzato a Salah. L'anno dopo fu Berardi a trovarsi davanti il muro in uno 0-0 a Reggio Emilia in campionato. Quindi il celeberrimo rigore parato in Champions League al Maradona a Khvicha Kvaratskhelia, come momento della partita molto simile a quello di Dybala. Infine l'ultimo rigore prima di domenica, è stato parato l'anno scorso in campionato a Kean della Fiorentina.