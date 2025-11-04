Borghi: "Milan, vittoria di mentalità: una squadra che ha voltato pagina"

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport, come di consueto all'indomani della giornata di campionato ha offerto il commento alle partite sul suo canale YouTube. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni in merito alla vittoria del Milan sulla Roma per 1-0: "Il fatto di aver ripreso i tre punti dopo i pareggi e avendo conquistato un bottino molto ampio anche in condizioni di emergenza, significa che è stata una vittoria di mentalità: una squadra che ha voltato pagina e che, grazie all’intervento di Allegri, dei giocatori arrivati e della società irrobustita, è una squadra che lotta, ci crede e sa soffrire".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.