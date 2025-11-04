Garlando: "Tengo ancora riserve sul gioco del Milan: si può arrivare in alto costruendo così poco?"
Luigi Garlando, giornalista ospite fisso del podcast La Tripletta promosso da La Gazzetta dello Sport, è intervenuto nell'ultima puntata e tra i temi toccati ha parlato anche del Milan, alla luce delle vittoria contro la Roma che ha portato i rossoneri nuovamente a ridosso del primo posto in classifica, ora distante un solo punto. Di seguito le parole di Garlando.
Così Luigi Garlando sul momento attuale del Milan: "Io mi tengo ancora le riserve sul gioco del Milan: mi dico se si può arrivare a primavera, altissimi così, costruendo poco? È la ventesima squadra in Serie nel dato indicatore del pressing, quella che lascia la palla agli avversari di più. Puoi avere grandissime ambizioni se lasci solo giocare gli altri? Ti può andare bene se trovi la Roma che non sa tirare in porta: ma puoi subire come il Milan ha subito a Bergamo così tanto? Ecco io mi tengo questa riserva sul futuro del Milan".
