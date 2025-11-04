Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: un turno a Ordonez (salta il Milan)

Oggi alle 16:39News
di Enrico Ferrazzi
fonte ANSA

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Due squalificati tra i giocatori e uno tra i tecnici. Queste le decisioni del giudice sportivo dopo l'ultima giornata, la decima, del campionato di Serie A. A saltare il prossimo turno saranno Christian Ordonez del Parma Parma e Ruslan Malinovskyi del Genoa. Fuori per una giornata anche il tecnico del Torino Marco Baroni "per avere, al 45' del primo tempo, entrando sul terreno di gioco, criticato in modo irrispettoso una decisone arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto ufficiale". (ANSA).