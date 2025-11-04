La Fiorentina ha deciso: comunicato l'esonero a Pioli. In arrivo l'ufficialità

Secondo quanto riportato da TMW, "la Fiorentina ha deciso: Stefano Pioli sarà esonerato. Dopo quasi due giorni di colloqui e tentativi di mediazione per arrivare ad una separazione consensuale, le parti sono ancora al muro contro muro e così in questi minuti è arrivata la decisione del presidente Rocco Commisso: il tecnico sarà esonerato, col comunicato ufficiale atteso a stretto giro di posta".