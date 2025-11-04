Si conclude la decima giornata di campionato: vincono Genoa e Lazio

Oggi alle 07:00
di Francesco Finulli

Si è conclusa la decima giornata di campionato, ieri sera con la doppia partita alle 18.30 e alle 20.45. Nel tardo pomeriggio è arrivata la prima vittoria in campionato del Genoa, alla prima senza Patrick Vieira: il Grifone ha battuto a domicilio il Sassuolo 1-2, con un gol allo scadere di Ostigard. Nella serata della Capitale, la Lazio ha vinto 1-0 contro il Cagliari, grazie ai bei gol di Isaksen e Zaccagni nella ripresa. Di seguito tutti i risultati di questo 10° turno di Serie A.

SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 1-2
Lazio-Cagliari 2-0