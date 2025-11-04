Si conclude la decima giornata di campionato: vincono Genoa e Lazio

Si è conclusa la decima giornata di campionato, ieri sera con la doppia partita alle 18.30 e alle 20.45. Nel tardo pomeriggio è arrivata la prima vittoria in campionato del Genoa, alla prima senza Patrick Vieira: il Grifone ha battuto a domicilio il Sassuolo 1-2, con un gol allo scadere di Ostigard. Nella serata della Capitale, la Lazio ha vinto 1-0 contro il Cagliari, grazie ai bei gol di Isaksen e Zaccagni nella ripresa. Di seguito tutti i risultati di questo 10° turno di Serie A.

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 1-2

Fiorentina-Lecce 0-1

Torino-Pisa 2-2

Parma-Bologna 1-3

Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 1-2

Lazio-Cagliari 2-0