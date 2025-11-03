Mike sei un gigante! Ipnotizza Dybala e salva il Milan: il futuro però resta ancora in bilico

vedi letture

Una prestazione di cuore, di rabbia e sacrificio. Il Milan così riesce a vincere, come contro il Napoli questo tipo di partite. Lo ha fatto contro la Roma, meritando i tre punti al termine di un secondo tempo di fuoco e trincea, nonostante una prima frazione di gioco poca lucida dove a tratti, è stata la squadra di Gasperini a fare la partita soprattutto nei primi 30' di gioco. Poco importa. Il Milan (anche) grazie ad Allegri è diventato un gruppo forte, unico. Il suo leader, il capitano Mike Maignan para un rigore a Dybala e zittisce tutti, tra consapevolezze e un futuro purtroppo ancora troppo in bilico.

Il rigore e il boato di San Siro

Fofana alza troppo il gomito e invita Dybala a un rigore che sarebbe stato cruciale in quel momento di partita. L'argentino, che in quattro anni di Roma non aveva mai sbagliato dagli 11 metri si fa ipnotizzare dal capitano rossonero, bravissimo a intuire la traiettoria del tiro, angolato alla sinistra di Maignan. Lo stadio esplode, Mike no. Esultanza religiosa a indicare il cielo, e subito a pensare al conseguente corner giallorosso. Una mentalità incredibile di un campione spesso troppo criticato. Il Milan resta in piedi grazie alla sua difesa, grazie alle prodezze di un giocatore che nonostante tutto ha sempre mostrato professionalità e appartenenza, nonostante un futuro incerto, ma ci arriviamo. Inoltre, il portiere rossonero ha potuto parare il suo quarto rigore in Italia (due in Champions e due in Serie A). L'ultimo era stato a Sassuolo contro Berardi nella stagione 2022/2023.

Futuro lontano da Milano?

Non è questo il momento di spegnere l'entusiasmo, e questa parentesi non vuole farlo. E' giusto però fare delle precisazioni chiare sul futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, ad oggi non ha ancora intavolato con i suoi agenti una discussione per il rinnovo. Infatti, in estate Massimiliano Allegri era riuscito a bloccarne la cessione al Chelsea, ma il futuro del capitano rossonero, ad oggi sembra essere lontano dal Milan, a meno di nuovi eventi. Mike non si è mai espresso in questo, ha sempre fatto parlare il campo (come ieri) e pensato al bene della squadra. Una situazione simile a quella che fu con Kessiè? Forse, ma in questo caso la presenza di una figura come Allegri potrà (forse) risultare decisiva per il futuro prossimo di Maignan.