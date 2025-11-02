live mn Gasperini: "Dell'arbitro non voglio dire... Ci siamo veramente stufati di una cosa"

Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Roma.

La prima mezzora è il rammarico della serata?

"No, non solo quella. Nella prima mezzora la partita era molto aperta e noi abbiamo fatto molto bene, non riuscendo però a concretizzare e a portare la partita dalla nostra parte, cosa che ci avrebbe consentito di giocare con più spazi. Poi abbiamo subito il secondo tempo, anche in condizioni di difficoltà perché il Milan quando ha campo è pericoloso. C'è stato poi il rigore, alcune mischie in cui alzare la capacità realizzativa. Tante squadra raddrizzano la partita in quella situazione. Questo ci manca: il concretizzare e l'infortunio di Dybala".

Come sta Dybala?

"Si è infortunato calciando il rigore e questa è una cosa veramente grave. Stava giocando con grande qualità e grande condizione. Lo dobbiamo recuperare velocemente perché a noi alza di molto il livello in attacco".

Un ricordo di Galeone.

"Ho avuto la fortuna di vivere il miglior periodo del Pescara: una squadra molto giovane, che ha giocato in B da ripescata e l'ha vinto, portando tutta una regione dietro. Lui era la persona più amata a Pescara e in Abruzzo. In Serie A ci siamo salvati, contro squadroni come l'Inter del Trap, il Milan degli olandesi, il Napoli di Maradona. Lui era una persona particolare, con grande entusiasmo".

Serve il mercato in attacco?

"Non mi sembra il caso di parlare di mercato, siamo al 2 novembre. Lavoriamo sulla squadra e su tutte le risorse che ci sono. Faccio fatica a trovare una prestazione negativa oggi. Gli ultimi sedici metri ci stanno un po' penalizzando, ma a forza di guardare quello che manca ci dimentichiamo di quello che c'è".

Ha affrontato Milan e Inter... Che distacco vede dalle due?

"Questa è la strada per me, queste prestazioni".

Giudizio sull'arbitro?

"Dell'arbitro non voglio dire... C'è solo una cosa che mi dà fastidio, anche se non era niente di determinante. Ci siamo stufati tutti quanti che quando arrivano le palle dentro l'area, uno si mette le mani in testa e viene sistematicamente fischiato fallo. Di queste situazioni siamo stufi: non centrano niente col gioco del calcio. Ma non è un problema di Guida, ma del nostro calcio che è penalizzato da questi atteggiamenti continui".

In cosa si deve migliorare?

"Nel finale si poteva strappare qualcosa in più, perché i palloni da una parte e dall'altra sono stati parecchi".

Quanto manca a Bailey per essere al top della condizione fisica?

"Spero gli manchi parecchio. Poi è stato fuori tanto, la condizione la troverà facendo anche spezzoni".