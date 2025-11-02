Tare a DAZN: "Sono fiducioso che stasera Leao farà una grande partita perché ce l’ha anche promesso"

Igli Tare, DS rossonero, ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Tutte le sue parole:

Come sta Allegri dopo la scomparsa di Galeone?

“È provato, anche adesso ne parlavamo. Aveva un rapporto molto particolare, ci teneva tanto, sentiva che era uno di famiglia. Ma la vita è così e si va avanti”

Questa partita per lei ha ancora il sapore del derby?

“Di derby ne ho vinti abbastanza, ho vinto quello che contava il 26 maggio a Roma, però adesso in questa nuova avventura al Milan dobbiamo pensare solo a vincere contro un avversario molto forte. Vincendo stasera ci agganciamo al gruppo di vetta della classifica e dobbiamo essere molto positivi”.

Oggi c’è Nkunku da prima punta con Leao…

“Nkunku il 72% della sua carriera l’ha giocato da prima punta. È una punta un po’ particolare, lo sa fare bene, sa giocare anche spalle alla porta. Per la prima volta gioca con Leao, in allenamento hanno fatto vedere di saper combinare insieme però vediamo adesso. Gimenez è in un periodo no, ma vorrei dire che ha tutta la fiducia della società e soprattutto dello staff. Il suo infortunio è arrivato in un momento che non ci voleva però guardiamo avanti. Fanno parte del gioco queste cose”.

Ieri Allegri in conferenza ha detto che entrare nella testa di Leao è complicato. Tu ci hai capito qualcosa?

“Lo trovo un ragazzo molto per bene. Da fuori le persone hanno un’idea, ma da dentro è tutt’altro. Abbiamo parlato tantissimo insieme questa settimana, quando sta bene è un calciatore che ti fa vincere le partite da solo. Sono fiducioso che stasera farà una grande partita perché ce l’ha anche promesso (ride, ndr)”.