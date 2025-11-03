Serie A, oggi si conclude la decima giornata: ieri un grande Milan

Serie A, oggi si conclude la decima giornata: ieri un grande MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Francesco Finulli

Un grande Milan ha battuto la Roma 1-0 a San Siro. I rossoneri hanno sconfitto i giallorossi che, con una vittoria, sarebbero volati in solitaria in vetta alla classifica: invece il Diavolo ha vinto grazie ad alcuni dei suoi elementi migliori e carismatici, agganciando proprio la squadra della Capitale al secondo posto della graduatoria a un solo punto dal Napoli che rimane in cima da solo. Oggi si chiude la decima giornata, con le ultime due partite del turno.

SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 18.30
Lazio-Cagliari 20.45