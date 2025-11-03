Serie A, oggi si conclude la decima giornata: ieri un grande Milan
MilanNews.it
Un grande Milan ha battuto la Roma 1-0 a San Siro. I rossoneri hanno sconfitto i giallorossi che, con una vittoria, sarebbero volati in solitaria in vetta alla classifica: invece il Diavolo ha vinto grazie ad alcuni dei suoi elementi migliori e carismatici, agganciando proprio la squadra della Capitale al secondo posto della graduatoria a un solo punto dal Napoli che rimane in cima da solo. Oggi si chiude la decima giornata, con le ultime due partite del turno.
SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 1-0
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 18.30
Lazio-Cagliari 20.45
Pubblicità
News
Milan, per il CorSera una cosa è certa: a gennaio servirà intervenire per potenziare una rosa ridotta all’osso già in autunno
Maignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto sprecodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Non sono stato assolutamente io a convincere Maignan. Mi sarebbe dispiaciuto il pari alla fine"
3 Marinozzi: "L’anno scorso il Milan ha vissuto Joao Felix, un altro che ha vissuto una parabola discendente. Mi auguro che Nkunku non faccia lo stesso"
4 LIVE MN - Pavlovic: "Se ho rischiato di andarmene? No, io ho molti obiettivi qui. Allegri mi ha migliorato"
06:43 Il Milan batte la Roma (1-0). Ammucchiata in vetta: 4 squadre in un punto. L’addio a Giovanni Galeone
Primo Piano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com