Serie A, oggi si conclude la decima giornata: ieri un grande Milan

Un grande Milan ha battuto la Roma 1-0 a San Siro. I rossoneri hanno sconfitto i giallorossi che, con una vittoria, sarebbero volati in solitaria in vetta alla classifica: invece il Diavolo ha vinto grazie ad alcuni dei suoi elementi migliori e carismatici, agganciando proprio la squadra della Capitale al secondo posto della graduatoria a un solo punto dal Napoli che rimane in cima da solo. Oggi si chiude la decima giornata, con le ultime due partite del turno.

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 1-2

Fiorentina-Lecce 0-1

Torino-Pisa 2-2

Parma-Bologna 1-3

Milan-Roma 1-0

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 18.30

Lazio-Cagliari 20.45