Maignan super, Dybala non aveva mai sbagliato un rigore con la Roma

Un grande Mike Maignan nella vittoria del Milan sulla Roma per 1-0. A poco meno di dieci minuti dalla fine, i giallorossi hanno avuto la possibilità di pareggiare con un rigore ma Paulo Dybala si è fatto ipnotizzare da Mike Maignan che ha parato, salvando i suoi. Dopo 18 reti consecutive dal dischetto, si tratta del primo errore dagli undici metri per il campione argentino della Roma. Una giocata da leader in un momento cruciale, invece, per il capitano del Diavolo.

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.