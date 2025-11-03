Trevisani è sicuro: "Questo Milan lotterà per lo scudetto, Allegri sa gestire molte situazioni"

Intervenuto così nell'odierna edizione di SportMediaset, il noto giornalista e opinionista sportivo Riccardo Trevisani ha commentato così la vittoria del Milan contro la Roma. Questo un estratto delle sue considerazioni sul momento della squadra di Allegri:

"Il Milan lotterà per il titolo perchè come il Napoli l’anno scorso non ha le coppe, ed è un grande vantaggio. Ha un allenatore come Allegri che sa mettere le cose a posto, e gestire situazioni importanti perchè non dimentichiamoci che l'anno scorso al Milan c'era un tecnico uno peggio dell’altro. Contro la Roma è stata davvero una vittoria importantissima".