Sabatini: "Ci fosse un altro allenatore al Milan, sarebbe stato celebrato per il gioco e le sue trame"

vedi letture

Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare la giornata di Serie A. Il collega di Mediaset si è concentrato in particolare sulla vittoria del Milan sulla Roma per 1-0 e ha commentato quello che è stato l'apporto di Massimiliano Allegri alla squadra rossonera in questa stagione.

Le parole di Sabatini: "Il Milan è molto allegriano, non nel gioco perchè nel secondo tempo ha giocato in maniera magnifica e spettacolare, se ci fosse stato un altro allenatore sulla panchina sarebbe stato celebrato il gioco e le sue trame. Massimiliano Allegri ha trasformato veramente l'anima di questa squadra che era una squadra divisa, l'anno scorso piena di problemi, di fazioni, senza nessuna chiarezza e in cui non c'era mai il tutti per uno, uno per tutti. Questi adesso sembrano un gruppo di migliori amici che lottano tutti per un traguardo comune. Qual è il traguardo comune? Per Roma e Milan continua questa corsa su Napoli e Inter, che restano le squadre più forti"