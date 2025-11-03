Champions League, le gare in programma domani
MilanNews.it
Torna domani la Champions League con la quarta giornata della fase campionato. Queste dunque tutte le sfide in programma martedì sera.
CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI DOMANI
Napoli-Eintracht Francoforte
Slavia Praga-Arsenal
Atletico Madrid-Union Saint Gilloise
Bodo Glimt-Monaco
Juventus-Sporting Lisbona
Liverpool-Real Madrid
Olympiacos-PSV
PSG-Bayern Monaco
Tottenham-Copenaghen
Pubblicità
News
Maignan-Leao: due facce della stessa medaglia (contrattuale). Una vittoria che peserà, ma quanto sprecodi Pietro Mazzara
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Non sono stato assolutamente io a convincere Maignan. Mi sarebbe dispiaciuto il pari alla fine"
3 Marinozzi: "L’anno scorso il Milan ha vissuto Joao Felix, un altro che ha vissuto una parabola discendente. Mi auguro che Nkunku non faccia lo stesso"
4 Rigore Roma, Marelli: "Se l'arbitro fischia un rigore per un tocco di mano involontario, non deve essere ammonito il giocatore"
Primo Piano
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com