Champions League, le gare in programma domani

di Federico Calabrese

Torna domani la Champions League con la quarta giornata della fase campionato. Queste dunque tutte le sfide in programma martedì sera. 

CHAMPIONS LEAGUE, LE GARE DI DOMANI

Napoli-Eintracht Francoforte

Slavia Praga-Arsenal

Atletico Madrid-Union Saint Gilloise

Bodo Glimt-Monaco

Juventus-Sporting Lisbona

Liverpool-Real Madrid

Olympiacos-PSV

PSG-Bayern Monaco

Tottenham-Copenaghen