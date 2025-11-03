Leao si accende contro la Roma: è la squadra contro cui ha fornito più assist in Serie A
Rafael Leão è uno dei tre attaccanti, insieme a Paulo Dybala e Lautaro Martínez, ad aver sia segnato che fornito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A (dal 2019/20, la prima del rossonero nella competizione). La Roma è la squadra contro cui Rafael Leão ha fornito più assist in Serie A (cinque).
Al termine di Milan-Roma 1-0 il portoghese è stato intervistato da DAZN:
Sulla partita: “Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica”.
Sul ruolo: “Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti”.
Il rigore di Maignan: “È stato bravo sì”.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan