Leao si accende contro la Roma: è la squadra contro cui ha fornito più assist in Serie A

Rafael Leão è uno dei tre attaccanti, insieme a Paulo Dybala e Lautaro Martínez, ad aver sia segnato che fornito almeno un assist in ognuna delle ultime sette stagioni di Serie A (dal 2019/20, la prima del rossonero nella competizione). La Roma è la squadra contro cui Rafael Leão ha fornito più assist in Serie A (cinque).

Al termine di Milan-Roma 1-0 il portoghese è stato intervistato da DAZN:

Sulla partita: “Lavoro per la squadra, queste partite qua sono difficilissime. Non è il talento di uno solo, non bisogna mai arrendersi. Non hanno fatto gol prima e non hanno fatto gol su rigore, non sarebbe stato giusto per la partita. Siamo orgogliosi per la vittoria e per la classifica”.

Sul ruolo: “Sono a disposizione della squadra. Prima punta, centravanti, trequarti, esterno. L’importante è essere a disposizione dell’allenatore. Oggi fortunatamente ho aiutato la squadra, l’importante erano i punti”.

Il rigore di Maignan: “È stato bravo sì”.