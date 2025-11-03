Borghi: "A cavallo dell'intervallo il Milan è stato un fiume in piena"

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport, come di consueto all'indomani della giornata di campionato ha offerto il commento alle partite sul suo canale YouTube. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni in merito alla vittoria del Milan sulla Roma per 1-0: "La partita dopo il gol è completamente cambiata: a cavallo dell’intervallo il Milan è stato un fiume in piena, crea tantissime occasioni e Svilar fa delle parate incredibili. La partita sembrava completamente ribaltata e poi nella seconda parte di secondo tempo si è arrivati in una fase equilibrata. Il Milan però l’ha gestita bene".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.