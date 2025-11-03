Marotta: "San Siro al capitolo finale: credo sia tutto ultimato"
Il presidente dell'Inter Beppe Marotta è intervenuto davanti ai microfoni dei giornalisti presenti a Lissone per l'assemblea di Serie A. Le sue parole diprese dai colleghi di TMW, in particolare le dichiarazioni su San Siro, Conte e il Milan.
Che ne pensa di cosa ha detto Conte?
"Non voglio rispondere a questa cosa. Arbitri? Sì, ho capito ma non è caso che riprenda ancora questo discorso"
Sul rogito di San Siro ci siamo?
"Credo che tutto sia ultimato, da parte nostra se ne occupa la dottoressa Ralph. Penso si sia al capitolo finale".
Milan in corsa per lo Scudetto?
"Ci sono tante squadre, è un bel campionato e incerto come non era da tanti anni. Tra queste c'è anche il Milan di Allegri, certamente".
Conte ha parlato però anche di lei.
"Liberissimo di dire certe cose, se c'è rispetto e democrazia ognuno può esprimere la propria convinzione. Va tutto bene"
