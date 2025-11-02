live mn Pavlovic: "Se ho rischiato di andarmene? No, io ho molti obiettivi qui. Allegri mi ha migliorato"

Strahinja Pavlovic, difensore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Roma.

le sue dichiarazioni

Da dove nasce la voglia di gol?

"Importante vittoria. Mi piace correre, il mister mi lascia libero e io sono contento di aver segnato in quel contropiede".

È il tuo miglior momento qui?

"Sì".

Cosa è cambiato quest'anno?

"Come ho detto, la Serie A è molto difficile rispetto agli altri campionati. C'è molta tattica e il mio primo anno non è stato semplice. Ho dovuto imparare quando correre, quando aspettare, come fare l'uno contro uno. Poi io cerco di lavorare sempre. Mister Allegri mi ha migliorato, come giocatore e come squadra".

Hai rischiato di andar via in estate e poi sei rimasto come punto fermo...

"Onestamente, io non penso questo. Io all'inizio della stagione ho avuto molti obiettivi qui, non ho mai pensato altro".