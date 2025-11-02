L'aneddoto di Marchegiani: Maignan ha il suo stesso preparatore ai tempi dei 5 rigori parati con il Chievo

Luca Marchegiani, ex portiere para-rigori e opinionista di Sky Sport 24, è intervenuto al Club dopo la vittoria del Milan sulla Roma per 1-0, arrivata anche grazie a Mike Maignan che ha parato un penalty a Paulo Dybala. L'aneddoto di Marchegiani che ha raccontato come l'attuale preparatore di Maignan era quello suo quando ai tempi del Chievo neutralizzò 5 rigori consecutivi: "Il preparatore dei portieri di Maignan, Claudio Filippi, lo ho avuto al Chievo: anno in cui ho parato 5 rigori consecutivi. Aveva un modo di prepararmi all'avversario istruendomi bene e mettendomi nelle condizioni di avere buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. C’è uno studio dietro e non è solo intuito del portiere".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.