Ambrosini: "Tra fine primo tempo ed inizio del secondo il Milan ha avuto una quantità di occasioni clamorosa”

Massimo Ambrosini, nel post partita di Milan-Roma su DAZN, parla della prestazione dei rossoneri di questa sera a San Siro.

“La Roma è stata grande nei primi 35 minuti e il Milan si è fatto sorprendere dall’aggressività della squadra di Gasperini. Nei primi 15 minuti i giallorossi sono entrati spesso in area. La Roma ha poi perso un po’ la partita, proprio dal punto di vista del ritmo. Un paio di sgasate del Milan, una ha portato al gol, e tra fine primo tempo ed inizio del secondo il Milan ha avuto una quantità di occasioni clamorosa”.

IL TABELLINO DI MILAN-ROMA

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.