VIDEO - Il sorriso di Leao mentre brucia Ndicka in velocità e serve l'assist a Pavlovic

Alla fine della fiera il giocatore più decisivo del Milan è sempre Rafael Leao. Anche ieri sera, schierato da attaccante insieme a Nkunku da Allegri, è risultato determinante con l'assist per il gol di Pavlovic che è valso l'1-0 finale contro la Roma. Rafa ha creato la palla gol, come spesso succede, dal nulla: passaggio ricevuto a metà campo, sgasata a lasciare sul posto Ndicka e pallone in mezzo per Pavlovic che aveva seguito l'azione.

Il video pubblicato dai canali social del Milan mostra come Leao abbia fatto tutto questo sempre con il solito sorriso stampato in faccia.