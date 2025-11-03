Borghi: "Leao deve cambiarti le partite: è quello che fa la differenza"

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport, come di consueto all'indomani della giornata di campionato ha offerto il commento alle partite sul suo canale YouTube. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni in merito alla vittoria del Milan sulla Roma per 1-0: "Leao la sua impronta sulla partita l’ha messa. Leao è davvero quello che più di tutti può fare la differenza. Nell’anno dopo lo scudetto, nel quarto di finale di Champions contro il Napoli, i partenopei hanno iniziato più o meno come la Roma e poi cos’è che ha cambiato la partita? Un break di Leao, è andato dentro centralmente e spaventò il Napoli. Leao deve cambiarti le partite. Poi l'allenatore deve metterlo nelle condizioni di farlo".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.