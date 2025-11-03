Condò su Milan-Roma: "Le palle gol sprecate, la macchia di uno scontro show"

Paolo Condò, sulle pagine del Corriere della Sera, ha commentato così la vittoria del Milan contro la Roma: "Il Milan e la Roma mantengono le migliori difese del campionato (con il Como), ma non per merito dei loro stopper: la quantità di palle-gol sprecate prima dagli attaccanti di Gasperini e poi da quelli di Allegri è così elevata da macchiare almeno in parte lo scontro diretto fin qui meglio giocato. Vince il Milan perché dentro al tempo della Roma — il primo, splendido — Leao rovescia il campo con un’azionissima che Pavlovic non può esimersi dal trasformare. Quando invece la grande chance tocca alla Roma, dentro a una ripresa che il Milan domina, una prodezza di Maignan vieta a Dybala la giocata risolutiva dal dischetto.

Ma al di là del risultato, che compatta la testa della classifica in una marmellata da sette squadre in 5 punti, sia il Milan che la Roma hanno mostrato progressi fotonici rispetto a dieci giornate fa. Il che le autorizza a proseguire un percorso di altissima classifica del quale fin qui erano un po’ bagaglio, e ora sono passeggeri. La vittoria del Milan restituisce al Napoli il primato solitario, ma un punto è niente a un quarto del cammino".

