Satta e il consiglio a Leao: "Prenda esempio da Modric che è incredibile"

In collegamento a Pressing dopo aver visto a San Siro la vittoria del Milan contro la Roma, Melissa Satta, grande tifosa milanista, ha parlato così del match e di Rafael Leao: "E' stata una grande vittoria. E' stata una bella partita, un grande Milan che ci ha creduto fino in fondo. Leao? E' un grande giocatore, ma vorrei che ci mettesse qualcosa in più. Dovrebbe prendere esempio da Modric che è una cosa incredibile. Corre, lotta, recupera palloni, ha 40 anni, ma sembra che ne ha 18, va come un treno. Bisogna sempre imparare da certi campioni. Se Leao ci credesse un po' di più e si impegnasse un po' di più potrebbe diventare davvero un campione".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.