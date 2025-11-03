Maldini risponde al post di Baresi: "Grande Franco"

Paolo Maldini e Franco Baresi sono senza alcun dubbio i due giocatori più iconici della storia del Milan, perché hanno legato il loro nome a quello dello stemma rossonero per tutta la loro carriera, passandosi la fascia e tenendola per oltre 30 anni. Baresi è stato il mentore in campo di Maldini: da soli e insieme hanno scritto pagine dello sport milanista e in generale di quello italiano.

Oggi Franco Baresi è tornato a farsi sentire sui social, in un momento per lui molto delicato: il numero 6 rossonero da agosto combatte con una malattia ed è stato operato per un nodulo polmonare. Il messaggio di Baresi oggi è di assoluta speranza, semplice ed essenziale com'è sempre stato lui: "Viva la vita". Tante le risposte di amici ed ex compagni, anche quella di Paolo Maldini che gli ha scritto, insieme a un cuore: "Grande Franco". Tra gli altri hanno commentato anche Daniele Massaro e Filippo Galli.