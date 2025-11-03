Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio si riporta sotto, -2 dal Como

Ieri alle 23:20News
di Francesco Finulli

La vittoria della Lazio, che ha battuto il Cagliari 2-0 all'Olimpico nel posticipo finale della decima giornata di Serie A Enilive, riporta i biancocelesti sotto in classifica: ora la squadra di mister Maurizio Sarri è a soli a -2 punti dal Como settimo. Il Cagliari è fermo a quota 9 punti e dopo la vittoria del Genoa nel pomeriggio vede avvicinarsi la zona pericolosa, ora distante solamente 3 lunghezze.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22 punti
Inter 21
Milan 21
Roma 21
Bologna 18
Juventus 18
Como 17
Lazio 15
Udinese 15
Cremonese 14
Atalanta 13
Sassuolo 13
Torino 13
Cagliari 9
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Genoa 6
Hellas Verona 5
Fiorentina 4