Maignan provvidenziale, Borghi: "Anche per leadership e sicurezza"

vedi letture

Stefano Borghi, telecronista e giornalista di Sky Sport, come di consueto all'indomani della giornata di campionato ha offerto il commento alle partite sul suo canale YouTube. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni in merito alla vittoria del Milan sulla Roma per 1-0: "Maignan insieme a Rafa è stato senza dubbio l’uomo della partita, per quella parata sul rigore ma anche per la leadership e sicurezza. Una difesa che si è comportata bene: Pavlovic ha segnato, Gabbia ha fatto una partita seria e precisa, De Winter forse è quello che mi è piaciuto meno".

Questo il tabellino di Milan-Roma, match valido per la decima giornata di Serie A.

MILAN-ROMA 1-0

Marcatori: 39’ Pavlovic

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers (dal 88’ Athekame), Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku (dal 84’ Loftus-Cheek), Leao (dal 90’+4). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu, Estupinan, Jashari, Castiello. All. Massimiliano Allegri.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (dal 84’ Tsimikas), Mancini, Ndicka; Celik (dal 77’ Dovbyk), El Ayanoui (dal 51’ Pellegrini), Kone, Wesley; Soule (dal 51’ Bailey), Cristante; Dybala (dal 84’ Baldanzi). A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Ziolkowski, Pisilli, Ghilardi, El Shaarawy. All. Gasperini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata.

Ammoniti: 34’ El Ayanoui, 74’ Wesley, 75’ Celik, 78’ Fofana, 83’ Hermoso, 90’+5 Mancini.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.