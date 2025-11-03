Il Milan e Allegri possono sorridere: Maignan è tornato Magic Mike

vedi letture

Il Milan e Massimiliano Allegri possono sorridere dopo ieri sera non solo per la vittoria importantissima contro la Roma a San Siro, ma anche perchè Mike Maignan è tornato Magic Mike, il grande portiere che i tifosi milanista hanno spesso applaudito. Il francese è stato di nuovo decisivo dopo un po' di tempo con un rigore parato a Dybala nel finale di partita che ha permesso al Diaovlo di portare a casa tre punti d'oro per la classifica.

LEADER MAIGNAN - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta le parole nel post-partita di capitan Maignan che ha messo in guardia i suoi compagni che nulla è stato ancora fatto e che il campionato è ancora lungo: "È troppo presto per sognare lo scudetto e dobbiamo andare avanti partita per partita. Siamo a novembre... È vero che abbiamo grandi obiettivi, ma adesso non montiamoci la testa". Parole di uno dei grande leader del Milan che dopo il triplice fischio finale di Guida è stato abbracciato da tutta la squadra che sa bene quanto il francese sia stato determinante con quella parata.

I CONSIGLI DI FILIPPI - "Ero fiducioso (di poterlo parare, ndr) e i miei compagni avevano fiducia in me. Quello era un momento decisivo. Sono contento per il contributo che ho dato alla squadra" ha dichiato Mike che avrà avuto certamente i consigli giusti da Claudio Filippi, da questa estate preparatore dei portieri del Diavolo che conosce bene Dybala dai tempi della Juventus. Peccato che a rendere tutto un po' amaro è sempre il suo contratto in scadenza il prossimo giugno, con il rinnovo che ogni giorno che passa diventa sempre più improbabile.

