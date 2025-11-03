Pavlovic ringrazia i tifosi milanisti: "Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto"

vedi letture

Strahinja Pavlovic, autore ieri sera del gol vittoria contro la Roma, ha pubblicato una storia su Instagram per festeggiare il successo contro i giallorossi e per ringraziare i tifosi milanisti presenti a San Siro che ancora una volta non hanno fatto mancare il loro supporto alla squadra: "Grazie a tutti per il vostro incredibile supporto. Forza Milan".

In merito alla sua crescita in questa stagione rispetto allo scorso anno, Pavlovic ha spiegato ieri in conferenza stampa: "Come ho detto, la Serie A è molto difficile rispetto agli altri campionati. C'è molta tattica e il mio primo anno non è stato semplice. Ho dovuto imparare quando correre, quando aspettare, come fare l'uno contro uno. Poi io cerco di lavorare sempre. Mister Allegri mi ha migliorato, come giocatore e come squadra".

