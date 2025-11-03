Milan-Roma, l'arbitro Guida dà un calcetto a Saelemaekers. Cesari: "Gesto volontario"
Dopo il rigore sbagliato da Paulo Dybala, tutto il Milan ha ovviamente esultato e diversi giocatori sono andati subito ad abbracciare Mike Maignan, autore di una grande parata. Alexis Saelemaekers si è invece girato e ha esultato a pochi passi dall'arbitro Guida. Dalle immagini, si nota però un episodio piuttosto spiacevole ed evidenziato anche dall'ex direttore di gara Graziano Cesari durante la puntata di ieri di Pressing:
"Dyabla sbaglia il rigore, Saelemaekers si gira ed esulta davanti a Guida. Sapete cosa fa l'arbitro? Si avvicina e poi tira un calcetto al belga. E' un comportamento che non può avere un arbitro internazionale. Io vedo della volontarietà nel gesto. Saelemaekers, dopo il calcetto, si gira e accusa Guida. Questo non è un comportamento che deve avere un direttore di gara".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan