Milan-Roma, l'arbitro Guida dà un calcetto a Saelemaekers. Cesari: "Gesto volontario"

Oggi alle 12:31News
di Enrico Ferrazzi

Dopo il rigore sbagliato da Paulo Dybala, tutto il Milan ha ovviamente esultato e diversi giocatori sono andati subito ad abbracciare Mike Maignan, autore di una grande parata. Alexis Saelemaekers si è invece girato e ha esultato a pochi passi dall'arbitro Guida. Dalle immagini, si nota però un episodio piuttosto spiacevole ed evidenziato anche dall'ex direttore di gara Graziano Cesari durante la puntata di ieri di Pressing

"Dyabla sbaglia il rigore, Saelemaekers si gira ed esulta davanti a Guida. Sapete cosa fa l'arbitro? Si avvicina e poi tira un calcetto al belga. E' un comportamento che non può avere un arbitro internazionale. Io vedo della volontarietà nel gesto. Saelemaekers, dopo il calcetto, si gira e accusa Guida. Questo non è un comportamento che deve avere un direttore di gara".  
 