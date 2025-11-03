Serie A, la classifica aggiornata: il Milan aggancia Roma e Inter a un punto dalla vetta

di Francesco Finulli

Vittoria importante e pesante del Milan che supera 1-0 la Roma grazie al gran gol di Pavlovic nel primo tempo. La classifica ora è cortissima, con Milan, Roma ed Inter a 21, a -1 dal Napoli capolista.

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22
Milan 21
Roma 21
Inter 21
Juventus 18
Como 17
Bologna 15
Udinese 15
Cremonese 14
Sassuolo 13*
Atalanta 13
Torino 13
Lazio 12*
Cagliari 9*
Lecce 9
Parma 7
Pisa 6
Verona 5
Fiorentina 4
Genoa 3*
* una partita in meno