Bucchioni analizza Milan-Roma: "Da partite come queste si apprezza il lavoro di Allegri"

Enzo Bucchioni, nel suo editoriale su TMW, ha analizzato così Milan-Roma: "Forse il pareggio sarebbe stato più giusto, ma è da partite come queste che le squadre escono rafforzate, è da partite come questa che si apprezza il lavoro di Allegri nella testa di giocatori, sulla solidità del gruppo, prima che nelle strategie.

Il Milan non sapeva vincere gare del genere, ora sono un valore. Dopo le ultime partite sofferte, con le assenze di giocatori insostituibili come Pulisic e Rabiot, i rossoneri sono usciti fuori nella sfida più difficile".