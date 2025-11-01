Spalletti, buona la prima. 2-1 a Cremona, la Juventus aggancia il Milan in classifica
Buona la prima per Luciano Spalletti ala guida della Juventus, con i bianconeri che escono vittoriosi da Cremona grazie ai gol di Kostic e Cambiaso, uno per tempo. Inutile il gol di Vardy nel finale, Cremonese-Juventus finisce 1-2. Di seguito la classifica aggiornata, con i bianconeri che agganciano il Milan in attesa della sfida di domani sera a San Siro.
SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Napoli 22*
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Juventus 18*
Como 17*
Bologna 15
Udinese 15*
Cremonese 14*
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3
* Una partita in più
