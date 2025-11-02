Svilar a DAZN: "Oggi un big match. Maignan? Punto di riferimento"
Mile Svilar ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Roma. Le sue dichiarazioni:
Che sensazioni hai?
“Bellissime sensazioni, è un big match. È presto per la classifica, oggi dobbiamo provare a fare un grande partita e dopo vediamo cosa esce fuori”.
Già 5 clean sheets in campionato…
“Abbiamo già fatto un lavoro buono difensivo da quasi un anno, ovviamente stiamo facendo bene con la difesa, che vuol dire tutta la squadra”
Oggi giochi contro Maignan... C'è qualche qualità che vorresti rubargli?
“Ho già rubato tanto guardandolo in TV. Per me è un punto di riferimento”.
