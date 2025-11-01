I convocati di Gian Piero Gasperini per Milan-Roma di domani sera

Oggi alle 17:33
di Lorenzo De Angelis
fonte aroma.com

Domenica alle 20:45 la Roma scenderà in campo a San Siro contro il Milan.

Ecco i calciatori giallorossi convocati da mister Gasperini per questo match, valido per la 10a giornata di Serie A.

Portieri: Vasquez, Gollini, Svilar 

Difensori: Rensch, Ndicka, Tsimikas, Celik, Hermoso, Mancini, Ziolkowski, Wesley, Ghilardi 

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, El Aynaoui, Kone, Baldanzi, Pisilli 

Attaccanti: Dovbyk, Soulé, Dybala, Bailey, El Shaarawy