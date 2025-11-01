probabile formazione

Verso Milan-Roma: davanti Nkunku-Leao, due dubbi per Allegri
MILAN (3-5-2)
16 Maignan
5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi
10 Leao 18 Nkunku
Allenatore: Allegri
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella; 23 Tomori, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupiñan; 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez.
Indisponibili: Pulisic, Rabiot
Squalificati: -
Diffidati: -
Ballottaggi: Loftus-Cheek-Ricci (40-60); Bartesaghi-Estupinan (60-40)
LE ULTIME NOTIZIE
Dopo due pari di fila contro Pisa e Atalanta, il Milan punta a tornare alla vittoria contro la Roma prima in classifica insieme al Napoli. In vista di questa gara, Massimiliano Allegri dovrà fare ancora a meno di due titolarissimi come Adrien Rabiot e Christian Pulisic, mentre recupera Pervis Estpuninan a sinistra. Ok anche Rafael Leao che nei giorni scorsi era in dubbio per un'infiammazione all'anca. Da valutare invece Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, entrambi usciti acciaccati dalla trasferta di Bergamo.
Con l'inglese in forte dubbio, in difesa ci sarà Koni De Winter insieme ai "soliti" Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo, invece, sono sicuri di una maglia da titolare Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana e Luka Modric, mentre per gli altri due posti ci sono due ballottaggi aperti: uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek e uno tra Davide Bartesaghi ed Estupinan. Davanti dovrebbe giocare l'inedita coppia composta da Leao e da Christopher Nkunku.
DOVE VEDERE MILAN-ROMA
Stadio San Siro
ore: 20:45
TV: Dazn
Web: MilanNews.it
SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Guida di Torre Annunziata
Assistenti: Dei Giudici - Rossi C.
Quarto uomo: Marchetti
Var: Di Paolo
Avar: Di Bello
