probabile formazione Verso Milan-Roma: davanti Nkunku-Leao, due dubbi per Allegri

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi

10 Leao 18 Nkunku

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella; 23 Tomori, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupiñan; 30 Jashari, 8 Loftus-Cheek, 7 Gimenez.

Indisponibili: Pulisic, Rabiot

Squalificati: -

Diffidati: -

Ballottaggi: Loftus-Cheek-Ricci (40-60); Bartesaghi-Estupinan (60-40)

LE ULTIME NOTIZIE

Dopo due pari di fila contro Pisa e Atalanta, il Milan punta a tornare alla vittoria contro la Roma prima in classifica insieme al Napoli. In vista di questa gara, Massimiliano Allegri dovrà fare ancora a meno di due titolarissimi come Adrien Rabiot e Christian Pulisic, mentre recupera Pervis Estpuninan a sinistra. Ok anche Rafael Leao che nei giorni scorsi era in dubbio per un'infiammazione all'anca. Da valutare invece Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, entrambi usciti acciaccati dalla trasferta di Bergamo.

Con l'inglese in forte dubbio, in difesa ci sarà Koni De Winter insieme ai "soliti" Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic. A centrocampo, invece, sono sicuri di una maglia da titolare Alexis Saelemaekers, Youssouf Fofana e Luka Modric, mentre per gli altri due posti ci sono due ballottaggi aperti: uno tra Samuele Ricci e Ruben Loftus-Cheek e uno tra Davide Bartesaghi ed Estupinan. Davanti dovrebbe giocare l'inedita coppia composta da Leao e da Christopher Nkunku.

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Stadio San Siro

ore: 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Dei Giudici - Rossi C.

Quarto uomo: Marchetti

Var: Di Paolo

Avar: Di Bello