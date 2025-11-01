Cassano ammette: "Sono interista, ma ho vinto lo scudetto con il Milan e in quel momento tifavo Milan"

Antonio Cassano, ex calciatore, si è così espresso a Viva El Futbol su Luciano Spalletti: "Il tatuaggio del Napoli e il suo passato con gli azzurri? Sono tutte cagate. Al Napoli tifava Napoli, alla Juve tiferà Juve. E quando affronterà gli azzurri cercherà di vincere 3-0.

Vorrei fare una domanda a tutte le persone in Italia. Se voi tifate una squadra e vostro figlio avesse la fortuna di essere scelto da un altro club, cosa fareste? Tutti risponderebbero: 'Tiferei contro la mia squadra e a favore di mio figlio'. Che discorsi sono? Ora Spalletti allena la Juve e tiferà Juve, è un lavoro. Io sono sempre stato tifoso dell'Inter, ho giocato nel Milan e ho sempre fatto gol all'Inter. Cercavo di dargli 3-4 gol, e allora? Ho vinto lo scudetto con il Milan e in quel momento tifavo Milan. Poi sono andato all'Inter e in quel caso oltre ad amare il club ero anche tifoso. Uno può essere tifoso fino ad un certo punto, poi però c'è un lavoro. Spalletti ha il tatuaggio del Napoli e continuerà ad averlo orgogliosamente. Poi se vincerà con la Juventus se ne farà un altro, sull'altro braccio".