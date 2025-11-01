Dopo Camarda un altro ex Milan sbaglia il rigore contro il Napoli: Milinkovic-Savic ipnotizza Morata
Non è un periodo fortunato per gli attaccanti ex Milan (anche se Camarda è solo in prestito al Lecce): dopo il classe 2008 anche Alvaro Morata si è fatto parare il rigore da Milinkovic-Savic. Al minuto 25 il portiere del Napoli ha ipnotizzato lo spagnolo, che ha poi calciato in modo decisamente rivedibile. Il portiere ex Torino sta mantenendo in vita la squadra di Conte con questi interventi decisivi.
