Probabile formazione Milan: Leao e Nkunku in attacco, Bartesaghi e De Winter favoriti su Estupinan e Tomori

Tra poco più di 24 ore il Milan sarà di nuovo in campo. Dopo il mezzo passo falso in casa contro il Pisa e il pareggio di Bergamo contro l'Atalanta, i rossoneri sono attesi da un esame non indifferente: la Roma di Gian Piero Gasperini. La partita è valida per la decima giornata della Serie A Enilive 2025/2026 e sarà la gara che chiuderà la domenica di campionato.

Per la sfida contro i giallorossi Massimiliano Allegri recupera tre gocatori: Fikayo Tomori, che nonostante il problema al ginocchio rientra comunque tra i convocati, Ardon Jashari e Pervis Estupinan, che in settimana sono tornati ad allenarsi in gruppo dopo i periodi di assenza dovuti dai rispettivi infortuni. Presente anche Rafael Leao, che scenderà comunque in campo nonostante l'infiammazione all'anca che gli ha dato noie in questi giorni. Non ci sarà invece Santiago Gimenez, costretto ad alzare bandiera bianca a causa di un problema alla caviglia.

Per il resto la formazione resta pressoché quasi la testa di Bergamo, con Maignan, Gabbia, Pavlovic, Saelemaekers, Modric, Ricci, Fofana, Leao e Nkunku quelli sicuri di una maglia da titolare. I due ballottaggi riguardano Tomori-De Winter e Bartesaghi-Estupinan.

MILAN (3-5-2)

16 Maignan

5 De Winter 46 Gabbia 31 Pavlovic

56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 4 Ricci 33 Bartesaghi

10 Leao 18 Nkunku

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella; 23 Tomori, 27 Odogu, 24 Athekame, 2 Estupiñan; 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 38 Castiello.

Indisponibili: Pulisic, Rabiot, Gimenez

Squalificati: -

Diffidati: -

Ballottaggio: Bartesaghi-Tomori 60%/40%, De Winter-Tomori 60%/40%

DOVE VEDERE MILAN-ROMA

Stadio San Siro

ore: 20:45

TV: Dazn

Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Assistenti: Dei Giudici - Rossi C.

Quarto uomo: Marchetti

Var: Di Paolo

Avar: Di Bello