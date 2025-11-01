MN - Rinnovi Tomori e Saelemaekers: contatti prolifici con entrambi gli entourage, c'è grande fiducia

vedi letture

In attesa del mercato di gennaio e di capire se e dove eventualmente intervenire, in via Aldo Rossi i dirigenti del Milan sono al lavoro per definire alcuni rinnovo di contratto, tra cui per esempio quelli Alexis Saelemaekers e Fikayo Tomori, i quali sono entrambi in scadenza nel 2027. Secondo quanto appreso da Milannews.it, sia l'esterno belga che il difensore inglese hanno già dato la loro ampia disponibilità al prolungamento con adeguamento dell'ingaggio.

I colloqui tra il Milan e gli entourage dei due giocatori sono costanti e sono molto prolifici, anche se non sono stati ancora programmati degli incontri tra le parti per entrare nella fase decisiva della trattativa. Intorno ad entrambe le vicende si respira comunque grande fiducia e ottimismo e tutto lascia pensare che alla fine questi due rinnovi andranno in porto.

