Serie A, la classifica aggiornata dopo Napoli-Como: azzurri momentaneamente in testa

Oggi alle 20:23News
di Manuel Del Vecchio

Questa la classifica di Serie A dopo Napoli-Como 0-0. 

SERIE A, LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Napoli 22*
Roma 21
Milan 18
Inter 18
Como 17*
Bologna 15
Juventus 15
Udinese 15*
Cremonese 14
Atalanta 13*
Sassuolo 13
Torino 12
Lazio 12
Cagliari 9
Parma 7
Lecce 6
Verona 5
Pisa 5
Fiorentina 4
Genoa 3

* Una partita in più