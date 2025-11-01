Milan, Allegri ha in novembre il mese in cui vanta la media più alta di punti a partita alla guida di club italiani

di Enrico Ferrazzi

In vista di Milan-Roma, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche sui due allenatori, Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini: "Tra Massimiliano Allegri e Gian Piero Gasperini sono 29 i precedenti ufficiali, bilancio di 13 successi per il mister rossonero, 10 pareggi e 6 vittorie di Gasperini. Massimiliano Allegri ha in novembre il mese in cui vanta la media più alta di punti a partita alla guida di club italiani: 2,21, con bilancio di 43 vittorie, 13 pareggi ed 8 sconfitte in 64 incontri disputati". 

